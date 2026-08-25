KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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Rentable KION GROUP-Investition? 25.08.2026 10:03:37

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine KION GROUP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine KION GROUP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in KION GROUP-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das KION GROUP-Papier bei 88,56 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in KION GROUP-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,292 KION GROUP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des KION GROUP-Papiers auf 40,28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 454,83 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 54,52 Prozent gleich.

KION GROUP war somit zuletzt am Markt 5,39 Mrd. Euro wert. Am 28.06.2013 wagte die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der KION GROUP-Aktie bei 24,19 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KION GROUP

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