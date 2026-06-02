KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Hochrechnung
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02.06.2026 10:04:20
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren angefallen
Am 02.06.2021 wurden KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen KION GROUP-Anteile an diesem Tag bei 90,72 EUR. Bei einem KION GROUP-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,023 KION GROUP-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 458,55 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 01.06.2026 auf 41,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,14 Prozent.
KION GROUP war somit zuletzt am Markt 5,75 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der KION GROUP-Aktie fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der KION GROUP-Aktie belief sich damals auf 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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