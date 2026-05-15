MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: Hätte sich eine Knorr-Bremse-Anlage von vor 5 Jahren gerechnet?

Wer vor Jahren in Knorr-Bremse eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Knorr-Bremse-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 103,70 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Knorr-Bremse-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96,432 Knorr-Bremse-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.05.2026 gerechnet (104,20 EUR), wäre die Investition nun 10 048,22 EUR wert. Mit einer Performance von +0,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Knorr-Bremse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,56 Mrd. Euro. Das Knorr-Bremse-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at