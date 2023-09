MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Knorr-Bremse-Investment abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Knorr-Bremse-Aktie Investoren gebracht.

Knorr-Bremse-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,01 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investierten, hätten nun 227,221 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 260,62 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Anteils am 21.09.2023 auf 58,36 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,61 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Knorr-Bremse zuletzt 9,60 Mrd. Euro wert. Der Erstkurs der Knorr-Bremse-Aktie lag beim Börsengang bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at