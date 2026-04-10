Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Profitable Knorr-Bremse-Anlage?
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10.04.2026 10:03:36
MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit dem Knorr-Bremse-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Knorr-Bremse-Anteile letztlich bei 59,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,678 Knorr-Bremse-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.04.2026 auf 103,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173,99 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 73,99 Prozent gleich.
Insgesamt war Knorr-Bremse zuletzt 16,93 Mrd. Euro wert. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Knorr-Bremse-Aktie auf 80,80 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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