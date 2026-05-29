Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Frühe Anlage
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29.05.2026 10:03:53
MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Knorr-Bremse-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Knorr-Bremse-Papier bei 90,55 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,044 Knorr-Bremse-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 102,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 130,87 EUR wert. Mit einer Performance von +13,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Knorr-Bremse betrug jüngst 16,56 Mrd. Euro. Ihren ersten Handelstag begann die Knorr-Bremse-Aktie bei 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
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