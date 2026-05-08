MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.05.2023 wurde die Knorr-Bremse-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 64,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,620 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Knorr-Bremse-Papiers auf 103,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 612,00 EUR wert. Damit wäre die Investition um 61,20 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich jüngst auf 16,62 Mrd. Euro. Damals wurde der erste Kurs der Knorr-Bremse-Aktie bei 80,80 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at