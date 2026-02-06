Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

Profitable Knorr-Bremse-Investition? 06.02.2026 10:04:18

MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Knorr-Bremse-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Knorr-Bremse-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 77,65 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Knorr-Bremse-Aktie investiert, befänden sich nun 1,288 Knorr-Bremse-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 136,38 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Anteils am 05.02.2026 auf 105,90 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 36,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 17,07 Mrd. Euro. Ein Knorr-Bremse-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Analysen zu Knorr-Bremse

mehr Analysen
04.02.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
20.01.26 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
20.01.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
15.01.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
Knorr-Bremse 106,60 1,04% Knorr-Bremse

