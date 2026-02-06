Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
06.02.2026 10:04:18
MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Knorr-Bremse-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Knorr-Bremse-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 77,65 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Knorr-Bremse-Aktie investiert, befänden sich nun 1,288 Knorr-Bremse-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 136,38 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Anteils am 05.02.2026 auf 105,90 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 36,38 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 17,07 Mrd. Euro. Ein Knorr-Bremse-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Analysen zu Knorr-Bremse
|04.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|20.01.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
