MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Knorr-Bremse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Knorr-Bremse-Anteile bei 94,55 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10,576 Knorr-Bremse-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 111,58 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Anteils am 05.03.2026 auf 105,10 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,16 Prozent.

Knorr-Bremse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,09 Mrd. Euro. Der Erstkurs des Knorr-Bremse-Papiers lag beim Börsengang bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at