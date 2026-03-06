Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Knorr-Bremse-Anlage im Blick
|
06.03.2026 10:03:46
MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Knorr-Bremse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Knorr-Bremse-Anteile bei 94,55 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10,576 Knorr-Bremse-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 111,58 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Anteils am 05.03.2026 auf 105,10 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,16 Prozent.
Knorr-Bremse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,09 Mrd. Euro. Der Erstkurs des Knorr-Bremse-Papiers lag beim Börsengang bei 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Analysen zu Knorr-Bremse
|25.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|19.02.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|20.01.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|13.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
