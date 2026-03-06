Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse-Anlage im Blick 06.03.2026 10:03:46

MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Knorr-Bremse-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Knorr-Bremse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Knorr-Bremse-Anteile bei 94,55 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10,576 Knorr-Bremse-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 111,58 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Anteils am 05.03.2026 auf 105,10 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,16 Prozent.

Knorr-Bremse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,09 Mrd. Euro. Der Erstkurs des Knorr-Bremse-Papiers lag beim Börsengang bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

25.02.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
19.02.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
