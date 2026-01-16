Knorr-Bremse Aktie
MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren verdient
Am 16.01.2023 wurde die Knorr-Bremse-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Knorr-Bremse-Anteile betrug an diesem Tag 59,54 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,680 Knorr-Bremse-Aktien. Die gehaltenen Knorr-Bremse-Papiere wären am 15.01.2026 168,79 EUR wert, da der Schlussstand 100,50 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,79 Prozent zugenommen.
Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 16,01 Mrd. Euro wert. Der erste festgestellte Kurs des Knorr-Bremse-Papiers lag damals bei 80,80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
