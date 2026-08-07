MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Knorr-Bremse-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 97,08 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hat, hat nun 103,008 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (103,50 EUR), wäre das Investment nun 10 661,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,61 Prozent vermehrt.

Knorr-Bremse war somit zuletzt am Markt 16,62 Mrd. Euro wert. Den ersten Handelstag begann der Knorr-Bremse-Anteilsschein bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at