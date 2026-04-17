MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Knorr-Bremse-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Knorr-Bremse-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Knorr-Bremse-Aktie bei 103,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,695 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 987,88 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Anteils am 16.04.2026 auf 101,90 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 987,88 EUR entspricht einer negativen Performance von 1,21 Prozent.

Der Marktwert von Knorr-Bremse betrug jüngst 16,43 Mrd. Euro. Den ersten Handelstag begann das Knorr-Bremse-Papier bei 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at