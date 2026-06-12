MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Knorr-Bremse-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Knorr-Bremse-Aktie bei 102,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,978 Knorr-Bremse-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,41 EUR, da sich der Wert einer Knorr-Bremse-Aktie am 11.06.2026 auf 97,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,59 Prozent.

Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 15,60 Mrd. Euro wert. Zum Börsendebüt der Knorr-Bremse-Aktie wurde der Erstkurs mit 80,80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at