MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 27.10.2020 wurde die Knorr-Bremse-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Knorr-Bremse-Aktie betrug an diesem Tag 100,66 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,934 Knorr-Bremse-Papiere. Die gehaltenen Knorr-Bremse-Anteile wären am 26.10.2023 532,68 EUR wert, da der Schlussstand 53,62 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 46,73 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Knorr-Bremse eine Marktkapitalisierung von 8,68 Mrd. Euro. Die Knorr-Bremse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

