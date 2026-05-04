Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Auszahlung an Aktionäre
|
04.05.2026 10:02:36
MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Knorr-Bremse-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von MDAX-Titel Knorr-Bremse am 30.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,57 Prozent. Alles in allem zahlt Knorr-Bremse 282,00 Mio. EUR an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 6,82 Prozent.
Veränderung der Dividendenrendite
Letztlich notierte das Knorr-Bremse-Papier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 99,05 EUR. Heute wird der Knorr-Bremse-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Knorr-Bremse-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Knorr-Bremse-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Knorr-Bremse-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,00 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 2,49 Prozent.
Reale Rendite vs. Aktienkurs
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Knorr-Bremse via XETRA 12,49 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 14,76 Prozent stärker zugenommen als der Knorr-Bremse-Kurs.
Dividendenaussichten von Knorr-Bremse
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,15 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,20 Prozent steigen.
Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Knorr-Bremse
Knorr-Bremse ist ein MDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 15,967 Mrd. EUR. Das KGV von Knorr-Bremse beläuft sich aktuell auf 28,72. 2025 setzte Knorr-Bremse 7,817 Mrd. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 3,31 EUR.
Redaktion finanzen.at
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