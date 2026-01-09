KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Lukrativer KRONES-Einstieg?
|
09.01.2026 10:05:10
MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das KRONES-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 99,42 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die KRONES-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,058 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 410,18 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Papiers am 08.01.2026 auf 140,20 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 41,02 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte KRONES einen Börsenwert von 4,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Krones
