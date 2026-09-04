KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|KRONES-Performance
|
04.09.2026 10:03:59
MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren eingefahren
Das KRONES-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die KRONES-Aktie an diesem Tag 100,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KRONES-Aktie investiert, befänden sich nun 99,900 KRONES-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen KRONES-Anteile wären am 03.09.2026 11 588,41 EUR wert, da der Schlussstand 116,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,88 Prozent vermehrt.
KRONES erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones AG
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