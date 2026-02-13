MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KRONES-Aktie gebracht.

Die KRONES-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 133,40 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die KRONES-Aktie investierten, hätten nun 0,750 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen KRONES-Aktien wären am 12.02.2026 103,30 EUR wert, da der Schlussstand 137,80 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 3,30 Prozent.

KRONES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at