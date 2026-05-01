KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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Lohnender KRONES-Einstieg? 01.05.2026 10:03:56

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen KRONES-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die KRONES-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen KRONES-Anteile letztlich bei 99,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die KRONES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100,462 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des KRONES-Papiers auf 123,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 397,03 EUR wert. Damit wäre die Investition um 23,97 Prozent gestiegen.

KRONES erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Krones

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