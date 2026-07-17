MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in KRONES-Aktien verdienen können.

Am 17.07.2021 wurde die KRONES-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das KRONES-Papier 80,25 EUR wert. Bei einem KRONES-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,461 KRONES-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der KRONES-Aktie auf 111,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 390,65 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,07 Prozent angezogen.

Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at