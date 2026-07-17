KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Rentable KRONES-Anlage?
|
17.07.2026 10:03:58
MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 17.07.2021 wurde die KRONES-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das KRONES-Papier 80,25 EUR wert. Bei einem KRONES-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,461 KRONES-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der KRONES-Aktie auf 111,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 390,65 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,07 Prozent angezogen.
Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Krones AG
Nachrichten zu KRONES AG
|
16.07.26
|XETRA-Handel MDAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
10.07.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.07.26