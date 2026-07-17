KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable KRONES-Anlage? 17.07.2026 10:03:58

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in KRONES-Aktien verdienen können.

Am 17.07.2021 wurde die KRONES-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das KRONES-Papier 80,25 EUR wert. Bei einem KRONES-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,461 KRONES-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der KRONES-Aktie auf 111,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 390,65 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,07 Prozent angezogen.

Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Krones AG

Nachrichten zu KRONES AG

mehr Nachrichten