MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden KRONES-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren KRONES-Anteile 69,85 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die KRONES-Aktie investierten, hätten nun 143,164 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (132,00 EUR), wäre die Investition nun 18 897,64 EUR wert. Damit wäre die Investition um 88,98 Prozent gestiegen.
KRONES war somit zuletzt am Markt 4,18 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
