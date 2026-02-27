KRONES Aktie

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

KRONES-Anlage unter der Lupe 27.02.2026 10:03:43

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in KRONES eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden KRONES-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren KRONES-Anteile 69,85 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die KRONES-Aktie investierten, hätten nun 143,164 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (132,00 EUR), wäre die Investition nun 18 897,64 EUR wert. Damit wäre die Investition um 88,98 Prozent gestiegen.

KRONES war somit zuletzt am Markt 4,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Krones AG

