KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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Profitable KRONES-Anlage? 24.04.2026 10:03:40

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in KRONES-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der KRONES-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 70,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die KRONES-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,235 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der KRONES-Aktie auf 127,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 807,83 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 80,78 Prozent.

KRONES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Krones

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