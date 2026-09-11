KRONES Aktie

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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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KRONES-Investment 11.09.2026 10:03:35

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren KRONES-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das KRONES-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das KRONES-Papier 89,05 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,123 KRONES-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,45 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Anteils am 10.09.2026 auf 112,60 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +26,45 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von KRONES belief sich zuletzt auf 3,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Krones

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