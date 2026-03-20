KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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KRONES-Anlage unter der Lupe 20.03.2026 10:04:04

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in KRONES gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das KRONES-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 105,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KRONES-Aktie investiert, befänden sich nun 94,607 KRONES-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des KRONES-Papiers auf 116,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 974,46 EUR wert. Mit einer Performance von +9,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

KRONES erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Krones

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