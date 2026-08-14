KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|KRONES-Performance
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14.08.2026 10:03:41
MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 14.08.2021 wurde das KRONES-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 87,45 EUR. Bei einem KRONES-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 114,351 KRONES-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 114,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 127,50 EUR wert. Damit wäre die Investition 31,28 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von KRONES betrug jüngst 3,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones
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