KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|KRONES-Anlage im Blick
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26.06.2026 10:03:50
MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 26.06.2016 wurde das KRONES-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das KRONES-Papier letztlich bei 96,93 EUR. Bei einem KRONES-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,317 KRONES-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen KRONES-Aktien wären am 25.06.2026 1 176,11 EUR wert, da der Schlussstand 114,00 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 17,61 Prozent vermehrt.
Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 3,59 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones
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