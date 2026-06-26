KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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KRONES-Anlage im Blick 26.06.2026 10:03:50

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KRONES-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.06.2016 wurde das KRONES-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das KRONES-Papier letztlich bei 96,93 EUR. Bei einem KRONES-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,317 KRONES-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen KRONES-Aktien wären am 25.06.2026 1 176,11 EUR wert, da der Schlussstand 114,00 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 17,61 Prozent vermehrt.

Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 3,59 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Krones

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