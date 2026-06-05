KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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Lukrative KRONES-Investition? 05.06.2026 10:03:53

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in KRONES eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem KRONES-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen KRONES-Anteile an diesem Tag bei 142,80 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die KRONES-Aktie investiert hat, hat nun 7,003 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 801,12 EUR, da sich der Wert einer KRONES-Aktie am 04.06.2026 auf 114,40 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,89 Prozent abgenommen.

Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Krones AG

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