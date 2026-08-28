KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|KRONES-Investment im Blick
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28.08.2026 10:03:39
MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KRONES von vor einem Jahr eingebracht
Das KRONES-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 133,80 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in KRONES-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,474 KRONES-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 890,88 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Papiers am 27.08.2026 auf 119,20 EUR belief. Mit einer Performance von -10,91 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Krones
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