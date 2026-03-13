MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Verlust hätte ein KRONES-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in KRONES-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das KRONES-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 131,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,634 KRONES-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.03.2026 auf 122,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 937,40 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 6,26 Prozent vermindert.

KRONES wurde am Markt mit 3,88 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

