MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So hoch ist die Dividende von LANXESS

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von MDAX-Papier LANXESS am 21.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,10 EUR. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Insgesamt wurde beschlossen 10,00 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die LANXESS-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 11,11 Prozent erhöht.

LANXESS-Aktie mit Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss notierte das LANXESS-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 17,41 EUR. Am 22.05.2026 wird der LANXESS-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die LANXESS-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der LANXESS-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,57 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,42 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren sank der Aktienkurs von LANXESS via XETRA um 71,42 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -61,47 Prozent dennoch stärker zugenommen als der LANXESS-Kurs.

Aktionärsvergütungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (BASF, Merck, Henkel vz) zeigt sich LANXESS im Jahr 2025 im Nachteil. Dabei fällt der Dividenden-Titel nicht nur bei der Dividende hinter der Konkurrenz zurück, auch bei der Dividendenrendite muss sich die Dividenden-Aktie geschlagen geben. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist BASF mit einer Dividendenzahlung von 2,25 EUR und einer Dividendenrendite von 2,25 Prozent.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel LANXESS

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,11 EUR aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,64 Prozent anziehen.

Fundamentaldaten von LANXESS

Die Marktkapitalisierung des MDAX-Unternehmens LANXESS beläuft sich aktuell auf 1,464 Mrd. EUR. Das LANXESS-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 0,00. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von LANXESS auf 5,673 Mrd.EUR, das EPS machte -6,68 EUR aus.

Redaktion finanzen.at