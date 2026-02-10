LANXESS Aktie
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren gekostet
Das LANXESS-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 45,47 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die LANXESS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,199 LANXESS-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.02.2026 auf 19,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42,71 EUR wert. Damit wäre die Investition 57,29 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von LANXESS belief sich zuletzt auf 1,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
