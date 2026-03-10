MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen LANXESS-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden LANXESS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die LANXESS-Aktie bei 41,48 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 24,108 LANXESS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,47 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 324,73 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -67,53 Prozent.

LANXESS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at