LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Investmentbeispiel
|
10.03.2026 10:03:35
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden LANXESS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die LANXESS-Aktie bei 41,48 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 24,108 LANXESS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,47 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 324,73 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -67,53 Prozent.
LANXESS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: LANXESS