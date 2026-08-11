LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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Profitable LANXESS-Investition? 11.08.2026 10:04:10

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem LANXESS-Papier statt. Zur Schlussglocke war die LANXESS-Aktie an diesem Tag 46,31 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 215,959 LANXESS-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (16,57 EUR), wäre das Investment nun 3 578,45 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 64,22 Prozent.

Der Börsenwert von LANXESS belief sich jüngst auf 1,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LANXESS

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10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 LANXESS Halten DZ BANK
07.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
04.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

LANXESS AG 16,24 -1,58% LANXESS AG

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