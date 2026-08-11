LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Profitable LANXESS-Investition?
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11.08.2026 10:04:10
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem LANXESS-Papier statt. Zur Schlussglocke war die LANXESS-Aktie an diesem Tag 46,31 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 215,959 LANXESS-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (16,57 EUR), wäre das Investment nun 3 578,45 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 64,22 Prozent.
Der Börsenwert von LANXESS belief sich jüngst auf 1,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: LANXESS
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07.08.26
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07.08.26
|LANXESS-Aktie im Minus: Weiter unter Druck durch schwache Konjunktur, doch erste Anzeichen der Besserung (finanzen.at)
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07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
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07.08.26
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Analysen zu LANXESS AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
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