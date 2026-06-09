LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|LANXESS-Investment im Blick
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09.06.2026 10:04:08
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden LANXESS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die LANXESS-Anteile bei 61,52 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LANXESS-Aktie investiert, befänden sich nun 162,549 LANXESS-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,21 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 472,37 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 75,28 Prozent.
Der Börsenwert von LANXESS belief sich zuletzt auf 1,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com