LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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Langfristige Investition 25.08.2026 10:03:37

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in LANXESS gewesen.

Am 25.08.2023 wurde die LANXESS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die LANXESS-Aktie bei 27,70 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36,101 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 506,86 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Anteils am 24.08.2026 auf 14,04 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 49,31 Prozent.

Am Markt war LANXESS jüngst 1,20 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

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 EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
26.08.26
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