LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Lohnender LANXESS-Einstieg?
|
30.12.2025 10:03:41
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde die LANXESS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 42,68 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,430 LANXESS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,62 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 412,84 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 58,72 Prozent.
Am Markt war LANXESS jüngst 1,47 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: LANXESS
Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
29.12.25