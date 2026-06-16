MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem LANXESS-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,26 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,547 LANXESS-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41,09 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Papiers am 15.06.2026 auf 16,13 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 58,91 Prozent.

Am Markt war LANXESS jüngst 1,39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at