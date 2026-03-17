LANXESS Aktie

LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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LANXESS-Anlage 17.03.2026 10:03:59

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in LANXESS gewesen.

Am 17.03.2021 wurde das LANXESS-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das LANXESS-Papier an diesem Tag bei 62,86 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die LANXESS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159,084 LANXESS-Aktien. Die gehaltenen LANXESS-Anteile wären am 16.03.2026 2 158,77 EUR wert, da der Schlussstand 13,57 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 78,41 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LANXESS belief sich zuletzt auf 1,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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