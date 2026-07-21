LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Rentable LANXESS-Anlage?
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21.07.2026 10:04:12
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das LANXESS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 25,78 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 387,898 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 14,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 744,76 EUR wert. Damit wäre die Investition 42,55 Prozent weniger wert.
Insgesamt war LANXESS zuletzt 1,32 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: LANXESS