MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LANXESS-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die LANXESS-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des LANXESS-Papiers betrug an diesem Tag 20,59 EUR. Bei einem LANXESS-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,857 LANXESS-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 62,12 EUR, da sich der Wert einer LANXESS-Aktie am 19.10.2026 auf 12,79 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37,88 Prozent eingebüßt.

LANXESS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at