LANXESS Aktie

LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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Lukrativer LANXESS-Einstieg? 01.09.2026 10:03:56

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LANXESS-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden LANXESS-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LANXESS-Aktie betrug an diesem Tag 61,92 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 161,499 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des LANXESS-Papiers auf 14,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 414,41 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 75,86 Prozent.

Insgesamt war LANXESS zuletzt 1,25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LANXESS

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