Profitable LANXESS-Investition? 09.12.2025 10:03:51

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in LANXESS-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 09.12.2024 wurde das LANXESS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,38 EUR. Bei einem LANXESS-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,908 LANXESS-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 648,22 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Anteils am 08.12.2025 auf 17,10 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,18 Prozent abgenommen.

Der LANXESS-Wert an der Börse wurde auf 1,50 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

