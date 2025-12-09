LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Profitable LANXESS-Investition?
|
09.12.2025 10:03:51
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 09.12.2024 wurde das LANXESS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,38 EUR. Bei einem LANXESS-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,908 LANXESS-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 648,22 EUR, da sich der Wert eines LANXESS-Anteils am 08.12.2025 auf 17,10 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,18 Prozent abgenommen.
Der LANXESS-Wert an der Börse wurde auf 1,50 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
