MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen LANXESS-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden LANXESS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das LANXESS-Papier bei 24,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 401,606 LANXESS-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,28 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 5 333,33 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 46,67 Prozent.

Der LANXESS-Wert an der Börse wurde auf 1,16 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at