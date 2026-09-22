LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Lukrative LANXESS-Investition?
|
22.09.2026 10:03:35
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden LANXESS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das LANXESS-Papier bei 24,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 401,606 LANXESS-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,28 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 5 333,33 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 46,67 Prozent.
Der LANXESS-Wert an der Börse wurde auf 1,16 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: LANXESS
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