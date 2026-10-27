MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in LANXESS-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem LANXESS-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die LANXESS-Aktie bei 59,32 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,858 LANXESS-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der LANXESS-Aktie auf 11,88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,27 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 79,97 Prozent.

Alle LANXESS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at