Anleger, die vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der LANXESS-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das LANXESS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 181,951 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen LANXESS-Aktien wären am 23.11.2026 2 097,89 EUR wert, da der Schlussstand 11,53 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 2 097,89 EUR, was einer negativen Performance von 79,02 Prozent entspricht.

LANXESS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 984,35 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at