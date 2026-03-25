MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LEG Immobilien-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das LEG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 50,56 EUR wert. Bei einem LEG Immobilien-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,778 LEG Immobilien-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 086,83 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 24.03.2026 auf 54,95 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,68 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von LEG Immobilien belief sich jüngst auf 4,15 Mrd. Euro. LEG Immobilien-Anteile wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der LEG Immobilien-Aktie belief sich damals auf 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at