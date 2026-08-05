MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 05.08.2025 wurden LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die LEG Immobilien-Aktie an diesem Tag bei 70,15 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 142,552 LEG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 7 583,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,20 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,16 Prozent verringert.

LEG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,10 Mrd. Euro gelistet. LEG Immobilien-Anteile wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die LEG Immobilien-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at