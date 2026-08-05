LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 05.08.2026 10:03:52

MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor einem Jahr gekostet

MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 05.08.2025 wurden LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die LEG Immobilien-Aktie an diesem Tag bei 70,15 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 142,552 LEG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 7 583,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,20 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,16 Prozent verringert.

LEG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,10 Mrd. Euro gelistet. LEG Immobilien-Anteile wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die LEG Immobilien-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: LEG Immobilien

Nachrichten zu LEG Immobilien

mehr Nachrichten

Analysen zu LEG Immobilien

mehr Analysen
05.08.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LEG Immobilien 52,55 0,86% LEG Immobilien

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:44 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen