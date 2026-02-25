LEG Immobilien Aktie

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

Langfristige Investition 25.02.2026 10:04:07

MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in LEG Immobilien-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit LEG Immobilien-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 69,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,441 LEG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen LEG Immobilien-Aktien wären am 24.02.2026 98,78 EUR wert, da der Schlussstand 68,55 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 1,22 Prozent vermindert.

LEG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,21 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der LEG Immobilien-Papiere fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines LEG Immobilien-Anteils auf 44,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LEG Immobilien

