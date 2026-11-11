MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 126,30 EUR. Bei einem LEG Immobilien-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,918 LEG Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 398,26 EUR, da sich der Wert einer LEG Immobilien-Aktie am 10.11.2026 auf 50,30 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 398,26 EUR, was einer negativen Performance von 60,17 Prozent entspricht.

LEG Immobilien war somit zuletzt am Markt 3,92 Mrd. Euro wert. LEG Immobilien-Papiere wurden am 01.02.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die LEG Immobilien-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at