LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative LEG Immobilien-Investition? 24.12.2025 10:03:46

MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr verloren

MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren LEG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 81,26 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,306 LEG Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 746,98 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 23.12.2025 auf 60,70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,30 Prozent eingebüßt.

LEG Immobilien war somit zuletzt am Markt 4,59 Mrd. Euro wert. Am 01.02.2013 wurden LEG Immobilien-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein LEG Immobilien-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: LEG Immobilien

Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten