MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 81,26 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,306 LEG Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 746,98 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 23.12.2025 auf 60,70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,30 Prozent eingebüßt.

LEG Immobilien war somit zuletzt am Markt 4,59 Mrd. Euro wert. Am 01.02.2013 wurden LEG Immobilien-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein LEG Immobilien-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at